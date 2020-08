Mobiliteit en Verkeer Tonnageverbod Aalsterse binnenstad gepland vanaf 1 januari 2021

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

1 januari 2020, dat is de nieuwe streefdatum van het Aalsterse stadsbestuur voor het invoeren van een tonnagebeperking. Vrachtwagens zwaarder dan 7,5 ton zullen dan op bepaalde uren niet meer welkom zijn in de Aalsterse binnenstad. De discussie om een tonnagebeperking in te voeren, barstte los na de dood van Celio eind vorig jaar. De jongen werden toen op weg naar school doodgereden door een vrachtwagen aan de Tereos-site