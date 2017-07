Tommelein wil Doel 3 dicht, andere reactoren mogen open blijven

Er is alweer brand gesticht in Doel. Deze keer was een oude loods in het gehucht Saftingen het doelwit. Gelukkig was de brandweer snel ter plaatse en kon de brand ook snel geblust geworden. Een klein deel van de loods is wel volledig vernield. Omdat er geen elektriciteit in de loods aanwezig is wordt er aan kwaad opzet gedacht. De politie is ter plaatse gekomen, heeft de loods verzegeld en is bezig met een onderzoek.