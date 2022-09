Tomatenkweker uit Sint-Gillis-Waas doet deze winter het licht uit: "Haast geen Belgische tomaten deze winter"

Katoen Natie, het bedrijf van Fernand Huts, neemt Mexico Natie over. Dat nieuws hebben beide bedrijven aangekondigd. Net als Katoen Natie is ook Mexico Natie een grote logistieke speler in de haven. De zogeheten naties zijn de tussenschakels tussen de kade en het vervoer van goederen naar de klant. Mexico Natie bestaat al sinds 1871 en is gespecialiseerd in houtbehandeling. Naast hout laadt en lost de natie ook containers en heeft het 230.000 vierkante meter aan opslagplaatsen. Mexico Natie draait een omzet van 65 miljoen euro en er werken 150 mensen. De overname zou voor het einde van dit jaar afgerond moeten zijn. Over de prijs zijn er geen details bekend.