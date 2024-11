Tom Waes kwam bij zware crash terecht op botsabsorbeerder van Sint-Niklase makelij; "Slag opgevangen met karton, heeft zijn leven gered"

Tom Waes kwam afgelopen nacht met zijn Porsche op een botsabsorbeerder terecht, die stond opgesteld voor de werken in de Kennedytunnel. De botsabsorbeerder is van het bedrijf Stuer-Egghe, uit Sint-Niklaas. Ze staan er voor de veiligheid, en zijn ontworpen om de impact van de botsing te verminderen. Dat gebeurde ook afgelopen nacht, want het stootkussen heeft mogelijk Tom Waes zijn leven gered.