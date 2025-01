Tom Waes duikt op in Zottegemse school voor lezing over gevaren van rijden onder invloed

Om jongeren te wijzen op het gevaar van alcohol en drugs in het verkeer, houdt het fonds Emilie Leus regelmatig lezingen in scholen. En die lezing in Zottegem vanmorgen werd bijgewoond door ... Tom Waes. De tv-presentator kwam in het OLVC Campus Grotenberge luisteren naar de lezing van Peter Leus, de papa van de verongelukte Emilie. Emilie verongelukte in 2009 toen ze met haar fiets onderweg was naar Geraardsbergen. Ze werd aangereden door een dronken bestuurder. In november botste Tom Waes tegen een botsabsorbeerder op de E17. Later bleek dat ook hij te veel gedronken had. Hij nam na zijn ongeval zelf contact op met het fonds Emilie Leus, en wil door de lezing bij te wonen, vooral berouw tonen, zegt hij.