Tom Van Asbroeck scoort in de Tour de la Provence: eerste ritwinst in vijf jaar!

Tom Van Asbroeck heeft voor het eerst in vijf jaar nog eens een wielerrit op zijn naam geschreven. De renner uit Lede was de snelste in de laatste rit van de Tour De La Provence. Van Asbroeck, die ook dit seizoen uitkomt voor Israel-Premier Tech, overleefde samen met 25 andere renners de waaiers en pakte uit met een straffe sprint. In de laatste meters haalde hij onder andere Mads Pedersen en Sam Bennett in. Op die manier boekte hij de vijfde zege uit zijn carrière.