Ledenaar Tom Van Asbroeck van Israel - Premier Tech is een van de vele streekrenners die vandaag aan de start staat van de Omloop Het Nieuwsblad. Bij Israel - Premier Tech is de Brit Peter Joseph Blackmore de vooruitgeschoven figuur om de overwinning vandaag binnen te halen. Van Asbroeck heeft er vertrouwen in dat zijn kennis van de streek in het voordeel van de ploeg kan spelen.