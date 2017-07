Tom Steels over Sagan: terecht uit de Tour gezet

En wie nog een contract mocht ondertekenen gisteren was Killian Overmeire, de kapitein van Sporting Lokeren. Het clubicoon tekent bij tot 2021. Als hij het tot dan volhoudt, zal hij 18 jaar in het eerste elftal van Lokeren spelen. Over clubliefde gesproken. Overmeire zit voorlopig aan 390 competitiematchen. Daarmee is hij nog wel een eind verwijderd van de recordhouder bij Lokeren, dat is de Nederlander Bouke Hoogenboom. Die heeft 449 matchen op de teller staan.