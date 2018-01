Sport Tom Steels: "koerswedstrijden 50 kilometer inkorten"

Ons sportnieuws beginnen we met wielrennen. Wil de koers aantrekkelijk blijven in de toekomst, dan moeten organisatoren de wedstrijden 50 kilometer inkorten. Dat zeggen wij niet, maar wel Tom Steels. Steels stopte 10 jaar geleden met koersen, maar zit nog altijd in het peloton als ploegleider van Quick-Step Floors. Steels neemt ons mee in zijn volgwagen op stage in Spanje, en praat over zijn tweede carrière in de wielerwereld.