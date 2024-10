Tom Lanoye laat Sint-Niklaas niet los: "Op dit moment bezig aan een bewerking van Reynaert De Vos"

Dat Tom Lanoye de Prijs der Nederlandse Letteren kreeg van de Koning zag u gisteren al in ons nieuws. Na de receptie op het paleis konden we hem gisteravond ook nog even spreken. Kansen als deze, om ook bij de koning mijn gedachten eens de vrije loop te laten gaan, daar ben ik schrijver voor geworden, vertelde hij ons. En Sint-Niklaas, de stad waar hij opgroeide, bekleedt ook nog altijd een speciale plek in zijn hart.