Tom Lanoye krijgt Prijs der Nederlandse Letteren uit handen van de koning

Schrijver Tom Lanoye heeft vanmiddag de Prijs der Nederlandse Letteren ontvangen uit de handen van koning Filip. De Prijs der Nederlandse Letteren, die om de 3 jaar wordt uitgereikt, wordt beschouwd als de belangrijkse literaire oeuvreprijs in België en Nederland. De 66-jarige schrijver uit Sint-Niklaas staat nu ondere andere naast Stijn Streuvels, Herman Teirlinck en Hugo Claus op de erelijst. Ook de gloednieuwe Vlaams minister van Cultuur Caroline Gennez kwam Lanoye feliciteren met zijn prijs. Tot slot leest Lanoye voor alle genodigden nog een stuk voor uit Mamma Medea, een toneelstuk geschreven in 2001. In zijn speech dankt hij nogmaals de jury.