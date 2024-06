Tom Goegebuer krijgt Orde van Verdienste van het BOIC

Wie dacht dat Greg Van Avermaet al met wielerpensioen is, die heeft het goed mis. Van Avermaet is gisteren namelijk knap 7de geworden in de Unbound Gravel. De Unbound Gravel is een 327 kilometer lange gravelkoers in de Verenigde Staten. Het is één van de bekendste en zwaarste gravelwedstrijden ter wereld. Er tekenden heel wat bekende namen present. De winst was voor de Australische ex-prof Loklun Morton. Van Avermaet was de beste Belg op de zevende plaats. Er deden ook nog andere streekgenoten mee. Ruben Apers finishte als 65ste. Lawrence Naesen werd 83ste en Jelle Van Damme 94ste.