Tom De Cock wordt trainer bij RFC Wetteren

Voetbaltrainer Tom De Cock, die eerder deze maand ontslagen werd bij Lebbeke, heeft al meteen een nieuwe club gevonden. Hij gaat aan de slag bij RFC Wetteren in derde amateur. De Cock is geen onbekende in het Oost-Vlaamse voetbal. Zo was hij ook al trainer bij Eendracht Aalst, Dikkelvenne en tot voor kort FC Lebbeke dus. Vanaf de winterstop zal hij aan de slag gaan op Dasseveld. Hij volgt Carl De Geyseleer op, die eerder deze week ook al moest vertrekken door tegenvallende resultaten.