Lindemans Aalst heeft ook z'n vijfde wedstrijd in de Champions League volleybal niet kunnen winnen. Tegenstander ditmaal was de Poolse topploeg Belchatow. Aalst pakte nog wel overtuigend de eerste set, met 25-17. Maar in de volgende drie sets moest het toch opnieuw de wet van de sterkste ondergaan. Met 25-20, 25-18 en nog eens 25-20 gingen die dus verloren. Voor Lindemans is dit kampioenenbal voorlopig dus niet meer dan een goede leerschool.