Toevallig ontdekte cannabisplantage opgerold in Sint-Niklaas

De verdachte van de vechtpartij, gisteravond op een trein in Nieuwkerken-Waas, is gekend. Het gaat om een scholier van een middelbare school in Sint-Niklaas. Hij zou gisteravond op de vlucht zijn gegaan na een geweldincident, op de trein van Dendermonde naar Antwerpen. Die stopte in Nieuwkerken, nadat de machinist de politie had verwittigd. De passagiers moesten daarop de trein tijdelijk verlaten. Een jongen van 14 was gewond geraakt aan het hoofd, nadat hij geprobeerd had om tussenbeide te komen bij een ruzie. De jongen moest voor verzorging naar het ziekenhuis. De verdachte is op school geschorst voor ten minste tien dagen. Het onderzoek is in handen van de spoorwegpolitie.