Toeristische ondernemers krijgen extra steun van Toerisme Oost-Vlaanderen

Heel wat feestzalen in ons land worden, sinds de coronamaatregelen bij ons versoepeld zijn, overstelpt met aanvragen uit Nederland. De regels bij onze noorderburen voor bijvoorbeeld trouwfeesten zijn nog een pak strenger, en dus hopen ze hier te kunnen komen feesten. In de praktijk blijkt dat echter heel moeilijk, dat is ook zo bij feestzaal Bebronna in Kallo.