Toeristen kunnen vanaf donderdag Dendermonde zien vanop belfort

Eindigen doen we in Geraardsbergen. Of toch voor een stukje. Want we gaan naar de boerderij van Eric Van Steenkiste. Zijn veebedrijf staat pal op de taalgrens. De ene helft van zijn koeien is officieel Vlaams, de andere Waals. Voor de twee dierengroepen moet Eric zich dan ook aan andere regels houden. Een vrijwel unieke situatie in ons land.