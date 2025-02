Meer en meer wilde vogels in het Waasland vertonen symptomen van een besmetting met het vogelgriepvirus. Dat merken ze bij het vogelopvangcentrum in Merelbeke. Een week geleden is er een besmetting uitgebroken in een pluimveebedrijf in Sint-Gillis-Waas. De organisatie moest sindsdien al tientallen dode vogels ophalen in de regio.