Toekomstig burgemeester Koen Daniëls heeft coalitie van N-VA en Meerdangroen klaar in Sint-Gillis-Waas

Ook in Sint-Gillis-Waas is er witte rook. Daar zullen N-VA en Meerdangroen de komende zes jaar samen de gemeente besturen. Ze zullen dat doen met een nipte meerderheid van 14 op 27 zetels. N-VA telt 13 verkozenen, Meerdangroen slechts 1. De enige verkozene bij de groenen, Greet Van Moer zal ook schepen worden. De andere vier schepenposten zijn voor N-VA. Sint-Gillis-Waas kan 6 schepenen aanstellen, maar houdt het bij 5 schepenposten. Wie gemeenteraadsvoorzitter wordt, dat moet nog beslist worden. Toekomstig burgemeester Koen Daniëls wil met zijn ploeg rond verschillende thema's werken. De gemeente moet sociaal en verenigd, veilig, gezond, proper, aangenaam en klimaatrobuust, en tenslotte rechtvaardig en dienstverlenend zijn. De nieuwe coalitie betekent dat het kartel cd&v-Vooruit met 11 zetels en Vlaams Belang met 2 zetels in de oppositie belanden. Voor het eerst sinds de fusie van de deelgemeenten in 1976 zitten er geen christendemocraten meer in het bestuur in Sint-Gillis-Waas.