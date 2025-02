Toekomst van federale regering wordt in het Waasland beslist

N-VA, CD&V, Vooruit, MR en Les Engagés hebben afgelopen nacht een akkoord bereikt over hoe ze de komende jaren het land willen besturen. Bart De Wever wordt naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe premier wordt. De 5 Arizona-partijen congresseren nu dit weekend om het pas overeengekomen regeerakkoord goed te keuren. Vooruit is eerst aan de beurt en organiseert vandaag om 17 uur een congres in Sint-Niklaas. Morgen komt N-VA om 10 uur samen in Antwerp Expo. MR houdt op datzelfde uur een congres in Brussel. Les Engagés volgen om 15.30 uur in Luik. De christendemocraten sluiten het weekend af om 17.30 uur in Waasmunster.