Toekomst Geraardsbergse ooievaars verzekerd, met komst drie nieuwe broedpalen

De toekomst van de Geraardsbergse ooievaars lijkt verzekerd. Want een crowdfundingsactie heeft 3 nieuwe broedpalen voor de sierlijke vogels opgeleverd. Al tien jaar broeden er ooievaars in de Geraardsbergse deelgemeenten, en werden er al 23 jongen grootgebracht. Maar in mei sloeg het noodlot toe. Een populier met daarin een ooievaarsnest brak doormidden, vier kuikens overleefden dat niet. Maar nu kunnen Frieda en Arthur, het plaatselijke ooievaarskoppel dus opnieuw ongestoord en veilig broeden.