Toekomst AZ Lokeren: Proxy spoed én huisartsenwachtpost

In Baasrode zijn de werken gestart aan het allerduurste project ooit in de geschiedenis van de stad Dendermonde: het nieuwe woonzorgcentrum De Cocon. Dat zal maar liefst 23 miljoen euro kosten. Nog nooit eerder heeft de stad Dendermonde zoveel geld in een project gepompt. "Maar het is een bewuste keuze", zegt de stad. Het wil investeren in betaalbare ouderenzorg, in een gebouw dat klaar moet zijn voor de toekomst.