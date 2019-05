In de zaak rond Operatie Propere Handen moet Waasland-Beverenvoorzitter Dirk Huyck zich wel degelijk verantwoorden voor het niet naleven van de meldingsplicht, dat zegt Walter Van Steenbrugge, advocaat van Sporting Lokeren. John Maes, de advocaat van Huyck, liet gisteren tijdens zijn pleidooien nochtans verstaan dat het verzaken van de meldingsplicht niet is opgenomen in de vordering tegen zijn cliënt. Maar dat klopt totaal niet zegt Van Steenbrugge. De advocaat zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat Lokeren volgend seizoen in 1A speelt, ook al is er tegen dan nog geen uitspraak in deze hele matchfixingzaak.