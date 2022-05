TISZO strijdt al 10 jaar voor meer gendergelijkheid, maar het werk is nog lang niet af

In Sint-Niklaas heeft vzw TISZO, dat is een organisatie die opkomt voor de rechten van de LGBTQAI -gemeenschap, zijn tienjarig bestaan gevierd. Voorzitter Wim Raes is blij dat er op 10 jaar al veel veranderd is, in de positieve zin. Zo is genderdiversiteit steeds minder een taboe. Maar toch blijft er nog werk aan de winkel. Verbaal of fysiek geweld tegen holebi's is er nog altijd. Hij vindt daarom dat scholen de jongeren nog beter moeten begeleiden.