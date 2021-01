Okapi Aalst heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de beker van België. Het won gisteravond de terugwedstrijd in en tegen Luik met 70-80, nadat het eerder al de heenwedstrijd had gewonnen met ruime 101-58-cijfers. In de kwartfinale wacht nu een dubbele confrontatie met Bergen. Volgende week dinsdag speelt Okapi eerst in Bergen, de terugwedstrijd is voorzien op vrijdag 22 januari.