Tine De Caigny volgt zichzelf niet op, Cayman gaat met Gouden Schoen lopen

Veldrijden dan. De Waaslandcross in Sint-Niklaas, die doorgaat in provinciaal domein De Ster, wordt de afsluiter het Ethias Cross-seizoen. Normaal was de Polderscross in Kruibeke de afsluiter van die serie van wedstrijden. Maar de organisatie van de Polderscross trok vorige week de stekker uit de editie van dit jaar, omwille van de coronamaatregelen. Het is in Kruibeke volgens de organisatie niet mogelijk om het publiek we te houden van de Kruibeekse Polders. De Waaslandcross springt nu in de bres, en wordt de laatste van in totaal 8 Ethias Crossen. De Waaslandcross gaat door op 19 februari. Vorig jaar schreef Eli Iserbyt die cross op z'n naam.