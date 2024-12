Tina Van Havere (Vooruit) uit Kruibeke wordt Vlaams parlementslid

Vooruit-politica Tina Van Havere uit Kruibeke wordt begin volgend jaar Vlaams parlementslid. Dat heeft ze bevestigd aan TV Oost Nieuws. Van Havere volgt partijgenoot Nalli Burak op in het Vlaamse parlement. Burak wordt schepen in Gent en bij Vooruit mogen ze geen twee mandaten combineren, de zogenaamde cumulregel. Je kan daar wel een uitzondering voor vragen, maar ook de lokale afdeling in Gent laat het niet toe. En dus wordt er geschoven. Van Havere stond bij de verkiezingen in juni als eerste opvolger op de Oost-Vlaamse lijst voor Vlaanderen. Ze was in oktober ook lijsttrekker voor Vooruit voor de toekomstige fusiegemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht. Op dit moment werkt ze als kabinetschef voor federaal minister Frank Vandenbroucke en is ze nog gemeenteraadslid voor SamenVoorKruibeke in haar thuisgemeente. Zodra de onderhandelingen voor een federale regering rond zijn, zou ze de overstap maken. Dat is vermoedelijk ergens in het voorjaar. Nu zit ze mee aan tafel tijdens de onderhandelingen voor gezondheidszorg.