Tina Van Havere is lijsttrekker van Vooruit Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht: 'We gaan voor het beste van de drie'

In Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht heeft nu ook Vooruit z'n lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen klaar. De socialisten trekken in de fusiegemeente met Tina Van Havere als kopvrouw naar de kiezer. Vooruit wil het beste van de drie deelgemeenten samenbrengen in het beleid. Met veel aandacht voor zorg, jongeren en mobiliteit. Daarnaast moet in de fusiegemeente streng opgetreden worden tegen overlast.