Stijntjes had het in zijn show onder andere over kasteel Terlinden dat schepen van Sociale Zaken Sarah Smeyers heeft gekocht. En de streikgazet, waar je voor je het weet in kan staan. Stijntjes won vorige week al de Pr├ękiezink. Sinds 2009 wordt die officieuze verkiezing georganiseerd en de uitslag is tot nu toe altijd dezelfde geweest als bij de ├ęchte verkiezing. Afwachten of dat ook dit jaar het geval is.