Op Crammerock in Stekene waren K's Choice en Skunk Anansie één van de headliners. Tijdens 'Not an addict' kwam Skin, frontvrouw van Skunk Anansie, meezingen, net als in de clip uit 2017 met een speciale versie van 'Not an addict'. Skin en Sam Bettens zijn al jaren goeie vriendinnen. Bekijk hier de unieke beelden.