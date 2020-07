Tijdelijke werkloosheid in horeca daalt, maar aantal jobs is wel gehalveerd

Ja, en met die horeca gaat het lang niet goed. Het aantal vaste horecamedewerkers dat tijdelijk werkloos is, is wel gedaald. Dat blijkt uit cijfers van Acerta. De verwachting is dat die tijdelijke werkloosheid in de horeca verder zal dalen. Tegelijk blijkt dat het aantal jobs in de horeca gehalveerd is. Horeca Oost-Vlaanderen vraagt structurele maatregelen om de noodlijdende horeca-uitbaters financieel uit het dal te helpen.