Tijdelijke voetgangersbrug over Dender in Geraardsbergen

In Geraardsbergen is er een nieuwe tijdelijke voetgangersbrug over de Dender geplaatst.

De tijdelijke brug is een alternatief voor de Wijngaardbrug, in het centrum van de stad. Die is sinds begin deze maand afgesloten. De brug wordt gerenoveerd, en de werken zullen zeker nog tot volgend jaar maart duren. Ook voetgangers kunnen er niet meer over. En daarom is er nu dit tijdelijk alternatief aan de Zakkaai richting Karmelietenstraat. De nieuwe constructie moet de verbinding tussen boven- en benedenstad opnieuw mogelijk maken.