Tijdelijke snelheids- en capaciteitsbeperkingen aan Scheldebrug Temse

Vanaf vanavond acht uur tot maandagmorgen zes uur is de oude Scheldebrug in Temse volledig afgesloten. Het verkeer zal dan enkel via de nieuwe Schelde-brug kunnen rijden, over één rijstrook per rijrichting, en met een snelheidsbeperking van 50 km/u. In de aanloop naar de renovatiewerken aan het vaste gedeelte, vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer de uitrusting van het beweegbare deel van de brug. Nog tot eind april zal geregeld één rijstrook worden afgesloten. Het verkeer in de richting van Sint-Niklaas krijgt dan een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur opgelegd, wat wel voor hinder zal zorgen. Het onderhoud van de brug zelf start op 6 mei en zal duren tot eind november.