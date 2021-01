Tijdelijke sluiting niet-COVID-verpleegeenheid omwille van besmetting in OLVZ

Ouders die een kindje verwelkomen in het AZ Nikolaas, hoeven voortaan niet meer naar het stadhuis van Sint-Niklaas te gaan om hun pasgeboren baby te registeren. Dat kan vanaf nu gewoon in het ziekenhuis zelf. Vorig jaar werden er 1.521 kindjes op de wereld gezet in de ballonstad. 1.521 keer moest er dus iemand naar het stadhuis om de nodige documenten in orde te brengen. Het stadsbestuur en het AZ Nikolaas slaan nu dus de handen in elkaar om het de kersverse ouders makkelijker te maken.