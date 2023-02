Tijdelijke sluiting Aalsterse moskee in spoed bepleit bij Raad van State

In Aalst is gisteravond een appartement zwaar beschadigd geraakt na een brand in de keuken. Dat gebeurde in de Lazaretstraat. Een jongen van 13 was alleen thuis en was pannenkoeken aan het klaarmaken, toen plots een fles naast het vuur vuur vatte. De jongen verwittigde de brandweer en kon gelukkig zelf naar buiten lopen. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet verhinderen dat het appartement zware schade opliep en waarschijnlijk onbewoonbaar is. Uit veiligheid werden alle bewoners uit het gebouw tijdelijk geëvacueerd. Zij moesten buiten wachten tot het gebouw voldoende verlucht was.