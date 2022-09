Tijdelijke hulpwachtpost vangt tekort aan dokters op in Kruibeke

In Kruibeke kunnen inwoners, die geen vaste huisarts meer hebben, vanaf vandaag terecht in een hulpwachtpost in woonzorgcentrum Wissekerke, in deelgemeente Bazel. Dat was nodig, want recent zijn er in de gemeente 3 huisdokters met pensioen gegaan. Anderen zijn aan het afbouwen of hebben een patiëntenstop ingesteld. Het tekort aan huisartsen is een groeiend probleem in heel wat gemeenten. In Kruibeke zocht de huisartsenkring samen met de gemeente naar een oplossing.