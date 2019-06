Tijdelijke fietsersbrug over E34 verbindt Waaslandhaven met Zwijndrecht

Een zwaar verkeersongeval in Schoonaarde heeft gisteravond het leven gekost aan een jonge chauffeur. De jongeman van 19 botste tijdens het inhalen frontaal op een tegenligger. De klap was zo hevig dat de auto van het slachtoffer over de kop ging en op zijn dak belandde. De bestuurder uit Serskamp overleed ter plaatse. In de wagen zaten nog 4 passagiers. Drie ervan konden zelf het voertuig verlaten. Een vierde zat gekneld en werd in levensgevaar afgevoerd. Het dodelijk slachtoffer was goed gekend in Serskamp. Zijn omgeving is erg aangeslagen en beschrijft hem als goedlachs en bijzonder geëngageerd. Het parket onderzoekt het ongeval.