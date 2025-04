Het tijdelijke kinderdagverblijf 'Dippediedap' in Denderleeuw is nog maar net open, en het is al meteen volzet. Er verblijven dagelijks 18 kinderen tot drie jaar. Het succes van de crèche toont hoe hoog de nood is aan extra opvangplaatsen in de gemeente. Binnen twee jaar hopen Helan Kinderopvang en het gemeentebestuur een vaste locatie te hebben.