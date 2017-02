Tiffany Abreu maakt vrouwenvolleybaldroom waar in Italië

We komen nog even terug op de komende Ronde Van Vlaanderen, want in één van de 7 dorpen van de Ronde, in Berlare, is er een tentoonstelling geopend rond hét Berlaarse wielericoon bij uitstek: Fred De Bruyne. Dat is geen toeval want dit jaar is het precies 60 jaar geleden dat De Bruyne, die in 1994 overleed, Vlaanderens Mooiste heeft gewonnen.