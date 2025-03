Tientallen werknemers geëvacueerd na brand in veevoederbedrijf in Sint-Niklaas

Aan het Industriepark-Noord in Sint-Niklaas is deze middag brand ontstaan in een veevoederbedrijf. De brand brak uit in de kelderverdieping van het bedrijf. Er was heel wat rookontwikkeling in het gebouw en tientallen werknemers moesten worden geëvacueerd. Niemand raakte gewond. De brandweer had heel wat moeite om de brandhaard te lokaliseren en de gebouwen te verluchten. De materiële schade zou aanzienlijk zijn. Naar alle waarschijnlijkheid ontstond het vuur aan een elektriciteitskast. Tijdens de interventie was het Industriepark-Noord deels afgesloten voor het verkeer.