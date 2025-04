Tientallen Ninovieters trekken te voet van Ninove naar Halle om burgemeester Guy D’haeseleer te steunen

Er is nog altijd geen nieuwe lever gevonden voor Guy D'haeseleer, de burgemeester van Ninove. Om hem een hart onder de riem te steken, is Ninovieter Olivier van Laethem samen met enkele tientallen sympatisanten vandaag vanuit Ninove te voet naar Halle getrokken. Na een kort dankwoord, dat Guy en zijn partner Asia lieten voorlezen, vertrok de tocht vanuit het Vlaams Huis in Ninove naar de Sint-Martinusbasiliek in Halle, zo'n 20 kilometer verderop. Met als doel kaarsjes te branden voor de burgemeester. De gezondheidstoestand van Guy D'haeseleer leeft enorm bij de Ninovieters. Op sociale media werden daarom al verschillende initiatieven op touw gezet. Dat van Olivier is er daar één van. De Ninovieter hoopt met zijn actie de burgemeester en zijn familie een hart onder de riem te steken.