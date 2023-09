Tientallen mensen protesteren tegen fusie op gemeenteraad Zwijndrecht: "Alsof ze denken dat we dom zijn"

In Denderleeuw is een graafmachine gekanteld bij werken in een bos. Het voertuig reed zich vast in een stuk natuur in de Fazantenlaan. Daar moeten er een twintigtal bomen gerooid worden. Maar het liep dus al snel fout. De kraan raakte een boomstam waarop het voertuig kantelde. De kraan moest getakeld worden. De werken in het bos worden uitgevoerd in opdracht van Natuurpunt. Twintig uitheemse bomen worden gerooid en zullen er vervangen worden door exemplaren die beter bestand zijn tegen de natte ondergrond.