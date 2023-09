Tientallen mensen laten zich ontdopen op café in Sint-Niklaas: "We moeten ons vragen stellen bij dit machtsinstituut"

En dan een merkwaardig initiatief in Sint-Niklaas. Daar kon je je vanmiddag laten 'ontdopen' in een café. U moet zich daarbij niet al te veel voorstellen. Er kwam geen groots religieus tafereel aan te pas of zo. Maar in café 't Hemelrijk op de Grote Markt kon je wel een formulier invullen om uit de Katholieke Kerk te stappen. De brieven en de enveloppen lagen er klaar op de toog. En daar zijn toch wat mensen op afgekomen. Het ongenoegen in de Katholieke kerk is de laatste week dan ook erg groot geworden. Zeker na de uitzending van 'Godvergeten' op Canvas. Een documentaire over seksueel misbruik door de Kerk.