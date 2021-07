Tientallen mensen geëvacueerd na gaslek op GTI in Beveren

Naar Beveren dan. Daar zijn een paar tientallen mensen geëvacueerd na een gaslek. Het lek ontstond om iets na drie uur deze namiddag in een nieuwbouw van het GTI, het gemeentelijk technisch instituut. Een arbeider beschadigde er per ongeluk een gasleiding met een slijpschijf. Iedereen die op de school aanwezig was moest zo snel als mogelijk het gebouw verlaten. Ook het naastgelegen magazijn van de technische dienst werd preventief ontruimd en de hulpdiensten stelden een perimeter in. Na een uurtje kon het lek gedicht worden en was alles onder controle.