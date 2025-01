Tientallen honden trekken naar Cinema Central in Ninove, voor hondenfilm: "Zolang ze snoepjes krijgt, blijft ze braaf"

Bijzondere beelden uit Cinema Central in Ninove. Want daar waren vandaag honden de baas. Zo'n zeventig viervoeters kwamen er met hun baasje naar de film kijken. Op het programma de film 'The Call of the Wild', een echte hondenfilm. Twee uur lang stil zitten, in de buurt van andere honden, dat is wel een uitdaging voor de viervoeters. Maar gelukkig was er speciaal voor hen, wel hondenpopcorn voorzien.