Tientallen gezinnen in Stekene raken hun huisvuil nog amper kwijt

In Ninove heeft een incident bij het bedrijf Coatinc Ninove N.V ervoor gezorgd dat er waterstofchloride in het rioleringswater is terechtgekomen. De brandweer werd vanochtend rond achten verwittigd, waarna de veiligheidscel bijeen werd geroepen. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om het product in de riolering te verdunnen. Die werden uit voorzorg ook nog eens gespoeld met water uit de Dender. Er was geen gevaar voor de omliggende bedrijven of voor de bevolking. Omdat er via de riolering wel geurhinder mogelijk kon zijn, bracht de politie de omliggende bedrijven en omwonenden persoonlijk op de hoogte van de situatie.