Tientallen figuranten stormen Sint-Niklase stadhuis binnen voor opnames 'De Passie'

Het stadhuis van Sint-Niklaas is vandaag decor geweest voor de opnames voor de film 'De Passie'. Daarin zien we de lijdensweg van Jezus. Een verhaal vol liefde en vriendschap, maar ook verraad. Origineel ging er een voorstelling komen op de Grote Markt. Maar door corona werd dat tot tweemaal toe uitgesteld. Dan maar een film met opnames op verschillende locaties in de ballonstad. In de cast zitten acteur als Braam Verreth, Viv Van Dingenen en Jan Schepens. Vanmiddag mochten zo'n 40 figuranten meedoen aan de opnames. Zij moesten het stadhuis binnenstormen.