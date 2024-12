Geen kerstavond zonder middernachtmis natuurlijk. Vroeger was er in bijna elke parochie zo'n middernachtmis. Maar door het dalende aantal priesters en gelovigen is dat lang niet meer het geval. Al blijven ze dat in een tiental kerken in onze regio wel doen. Onder andere in Aalst, Zele, Sint-Niklaas en Zottegem. Ook in Dendermonde blijven ze de traditie in ere houden.