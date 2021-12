Tiental huizen geëvacueerd na klein gaslek in Temse

Wie braaf is geweest het afgelopen jaar, die heeft misschien Sinterklaas over bezoek gekregen thuis of op het werk. Het is 6 december vandaag. Dat is zijn feestdag, maar vooral die van vele kinderen. Vanavond vertrekt hij weer richting Spanje. Maar net voor zijn vertrek heeft nog één goede daad gesteld. Zo bracht Sinterklaas samen met zijn pieten een bezoekje aan het Rode Kruis donorcentrum in Sint-Niklaas. De Sint zelf geeft geen bloed. Hij is te oud, zo zegt hij zelf. Dus gaat de Sint rond om de mensen te bedanken, terwijl zijn Pieten plasma geven. Hierdoor kan de Sint ook kindjes helpen die hun schoentje niet kunnen zetten omdat ze te ziek zijn. Momenteel is er een groot tekort aan bloed en aan plasma. Dus elke donatie telt.