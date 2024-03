Tienkoppig Dender knokt zich voorbij Oostende, Hens pakt weer rood

En ook Dender deed een goeie zaak in de strijd om promotie. Het ging winnen op het veld van Oostende met 0-1. Het enige doelpunt van de partij valt pas na de pauze. Na een knappe actie is het Bruny Nsimba die de bal tegen de netten trapt. Voor Nsimba al het tiende competitiedoelpunt van het seizoen. Maar even later valt Dender met z'n tienen. Op een counter slikt Lennard Hens z'n tweede gele kaart. Het is z'n tweede uitsluiting op een paar weken tijd. Daarna drukt Oostende door, maar de gelijkmaker valt uiteindelijk niet. Dender wint zo en pakt drie hele belangrijke punten.